Шесть человек погибли из-за обрушения части ледника в Италии

Обрушение части ледника Мармалада на севере Италии привело к гибели минимум шести человек, информирует газета Corriere della Sera со ссылкой на местные власти.

Также восемь человек получили травмы, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, информирует «Интерфакс».

Обрушение ледника произошло в горах на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето. На месте происшествия работают спасатели.

Как сообщают СМИ, обрушение части ледника произошло на фоне аномально жаркой погоды в Италии, которая ускоряет таяние ледников.

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