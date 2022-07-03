Мнение: Преследование братьев Кононовичей

Преследование братьев Кононовичей

6 марта товарищи из Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, братья Кононовичи, были арестованы киевским СБУ. Военное положение — прекрасный повод для режима окончательно решить вопрос со всеми неугодными, особенно с представителями левого движения. Естественно, что власть не смогла пройти мимо Михаила — руководителя красной молодежной организации — и его верного товарища и брата Александра.

Ранее ребята уже подвергались террору со стороны коричневых отрядов: их пытались запугать, обещали расправиться с родственникам, избивали, незаконно задерживали. Теперь же у Кононовичей обнаружились «пророссийские и пробеларусские убеждения», то есть они совершили мыслепреступление. В текущих условиях на Украине это равносильно государственной измене и карается высшей мерой. Источники сообщают, что, возможно, в данный момент братьев уже нет вживых…

Товарищи из левых организаций по всему миру выступают за немедленное освобождение узников совести. На призыв Всемирной Федерации демократической молодежи (ВФДМ) откликнулись и мы, члены тульской организации Революционного комсомола — РКСМ(б). Мы провели пикеты в поддержку товарищей из ЛКСМ Украины. Конечно, невозможно вразумить словами крупный капитал имериалистического государства. Наша акция направлена, в первую очередь, на ускорение формирования интернационального блока классовых сил, нового Коминтерна, который будет противостоять фашизму, где бы он ни зародился.

Призываем товарищей из других левых организаций присоединиться к нам. Только вместе мы сможем противостоять коричневой чуме.

https://rksmb.org/rksmb/reports-from-struggle/svodki-s-frontov-dekommunizaczii/ – цинк

Товарищам из РКСМБ стоило бы помнить, что фашизм и его различные вариации, крайне плохо воспринимает уговоры и попытки убеждать словами – все это он рассматривает как признак слабости. Все это было хорошо понятно еще во время Испанской гражданской войны.

Само собой это не отменяет необходимости бороться за своболу братьев Кононовичей, которых бандеровский режим преследует за коммунистические убеждения.

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