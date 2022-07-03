 

Создано колесо, способное катиться в гору

03.07.2022, 17:55, Разное
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Группа исследователей представила общественности робота в виде колеса, которое может двигаться вверх по наклону самостоятельно без помощи дополнительных устройств или человека.

Робот состоит из отдельных сегментов, которые позволяют ему прижиматься к поверхности земли и преодолевать различные препятствия, поднимаясь при этом вверх по горе. Все сегменты снабжены собственными двигателями, соединенными вместе и образующими круглую структуру.

Подобная конструкция позволяет генерировать круговые колебания, заставляющие колесо расширяться и растягиваться так, чтобы оно могло без особых затрат энергии подниматься в гору.



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