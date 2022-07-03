Стало известно, какие процессы происходят в мозге при чтении

Ученые из Германии и Австрии в результате нового исследования смогли описать и лучше понять процессы, которые происходят в головном мозге во время чтения. Они опубликовали свою статью в журнале PLOS Computational Biology.

В ходе исследовательской работы специалисты выполняли мониторинг когнитивных и нейронных показателей, которые наблюдаются во время чтения. Они выяснили, что больше всех активизируется нижняя левая височная доля головного мозга, ответственная за фильтрацию обычных слов, предложений и отбор бессвязных наборов букв.

Ранее эксперты не изучали особенности работы мозга при чтении столь детально, но новая исследовательская работа позволила получить им много новых полезных данных.