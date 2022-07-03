 

Стало известно, какие процессы происходят в мозге при чтении

03.07.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Германии и Австрии в результате нового исследования смогли описать и лучше понять процессы, которые происходят в головном мозге во время чтения. Они опубликовали свою статью в журнале PLOS Computational Biology.

В ходе исследовательской работы специалисты выполняли мониторинг когнитивных и нейронных показателей, которые наблюдаются во время чтения. Они выяснили, что больше всех активизируется нижняя левая височная доля головного мозга, ответственная за фильтрацию обычных слов, предложений и отбор бессвязных наборов букв.

Ранее эксперты не изучали особенности работы мозга при чтении столь детально, но новая исследовательская работа позволила получить им много новых полезных данных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Мнение: Миссия Чубайса

14.07.20 / В вечернем платье и медицинской маске: королева Летиция на гала-вечере для журналистов

25.02.22 / Володин заявил о бесславном конце политической карьеры Зеленского

08.06.22 / Погуляли – Личное мнение

19.05.21 / Залина Маршенкулова отрицает ответственность за смерть сибиряка, которому жена села на лицо

12.01.22 / Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

07.06.22 / Русофобская политика больно бьёт по американскому образованию

14.04.22 / Сверлят и сливают — в США растёт число топливных краж

04.09.21 / Басманный суд лишил Гарри Каспарова звания чемпиона мира по шахматам

30.09.20 / В Пензе новорожденного назвали Роскомнадзором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика