Тренды приходят и уходят, а они останутся навсегда: 10 цветов маникюра, которые никогда не выйдут из моды

В сфере нейл-арта постоянно появляются какие-то новшества. Одни тенденции сменяют другие с молниеносной скоростью, но есть то, что будет актуально всегда. Это однотонное покрытие. 10 цветов стали настоящей классикой и никогда не выйдут из моды.

Глубокий ирис

Насыщенный ярко-синий оттенок – это смелый, но в то же время исключительно классический вариант ногтевого покрытия. Он притягивает внимание к рукам, придает образу дерзость и независимость.

Пудровый

Если вы ищете по-настоящему универсальный оттенок лака на все случаи жизни, обратите внимание на нейтральный пудровый цвет. Его прелесть не только в универсальности, но и в том, что он по-разному играет в разное время суток. Утром он может быть немного сероватым, а при искусственном освещении – слегка лавандовым.

Лакричный

Лакричный, или черный цвет лака отлично передает индивидуальность и внутреннюю силу женщины. В нем очень много смыслов – шик, острота, готическая строгость. Этот вариант маникюра неподвластен времени.

Темный шоколад

Это идеальный классический вариант для тех, кто ищет баланс между нюдовым и ярким маникюром. Теплый коричневый цвет с шоколадными или кофейными нотами отлично подойдет для офисного и вечернего образа.

Красный Диор

В 1953 году Кристиан Диор решил создать идеальную помаду для подиумных моделей. Так появился культовый 999-1 оттенок. Позже появился лак такого же цвета и произвел настоящий фурор в мире моды. Что интересно: ярко-красный на ногтях одинаково гармонично подходит и под вечернее платье, и под джинсы с футболкой.

Золото

Одно время были очень популярны лаки “металлик”. Со временем эта мода отошла на второй план, но один оттенок не утратил своей актуальности. Золотой цвет является по-настоящему роскошным и гламурным. В то же время он может выглядеть достаточно просто и скромно, если того требует образ и обстоятельства. Хитрость в том, чтобы регулировать интенсивность оттенка. В один-два слоя он будет воздушным и слегка прозрачным. Более плотное нанесение создаст ощущение чистого тяжелого золота.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Шанель Вамп”

Этот оттенок, созданный в 1994 году, стал культовым после того, как Ума Турман продемонстрировала его в фильме «Криминальное чтиво». Чтобы понять, насколько популярен этот оттенок лака, достаточно знать, что у него есть своя страница в “Википедии”.

Френч

Французский маникюр – это то, что не выйдет из моды никогда. Просто подчеркните естественную красоту своих ногтей, и вы будете на высоте.

Пуанты балерины

Нежно-розовый оттенок «Пуанты балерины» – это воплощение женственности. В свое время его одобрила сама королева Елизавета. Неудивительно, ведь лак смотрится на ногтях очень элегантно. К тому же он гармонирует с любой одеждой и подойдет к любому случаю.

Бикини

Легкий небесно-голубой оттенок давно стал классическим и даже вечным в модном мире. Пик популярности этого лака пришелся на лето 2012 года, и с тех пор модницы не могут от него отказаться. Секрет в том, что данный оттенок гармонирует с любым цветом кожи – от бледного до смуглого. Но наиболее выигрышно он смотрится на слегка загорелой золотистой коже, поэтому в такой цвет предпочтительно красить ногти летом.