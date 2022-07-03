Для сельских школьников облегчат образовательную программу

Министерство просвещения подготовило документ об облегчении школьной программы для учащихся в сельской местности. По статистике ведомства, выпускники таких школ гораздо реже поступают на бюджетную форму обучения в вузы, поэтому преподавать им дисциплины в том же объёме, что и горожанам, является нерациональным.

Ещё одним мотивом, побудившим Минпросвет к такому решению, стала экономия средств на преподавателях узкого профиля. Из школьной программы для села исключат алгебру, биологию, химию, астрономию, информатику, упростят программу по русскому языку и литературе. В то же время изучение иностранного языка предлагается сделать факультативным.

«Давайте зададим себе простой вопрос: зачем деревенскому школьнику знать о тригонометрических функциях? Таблица Менделеева ему тоже на грядке или в животноводстве ничем не поможет, – говорит методист Ольга Смышляева. – Мы тратим огромные деньги, чтобы заманить преподавателей в село, но отдачи не получаем никакой. В то же время, если кто-то всё же захочет учиться в высшем учебном заведении, он сможет нанять репетитора».

Уменьшение числа преподаваемых дисциплин позволит существенно снизить нагрузку на учащихся. Вместо привычных им 5-6 уроков они будут посещать 3-4 урока в день. Высвободившееся время ребята смогут посвятить практической трудовой деятельности, уверены чиновники от образования.

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