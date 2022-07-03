Россиян призвали к бдительности из-за гибели женщин после нападения акулы в Хургаде

Генеральное консульство РФ в египетской Хургаде призвало соотечественников к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акулы в море на курорте.

«Первого июля в районе Сахль Хашиш произошли два случая нападения акул на людей, завершившиеся летальными исходами. 3 июля акула была замечена у одного из пляжей в черте города Хургада», – приводит сообщение РИА «Новости».

Дипмиссия отметила, что «в данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу».

Напомним, еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде, заявили в министерстве окружающей среды Египта, специалисты устанавливают причины поведения хищницы.

В субботу консульство сообщало, что на египетском курорте Хургада акула откусила туристке руку и ногу, позже источник сообщил, что женщина скончалась от ранений.

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