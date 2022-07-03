Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии

Повышение цен на отопление на фоне энергетического кризиса в Германии является «социальной взрывчаткой», сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Если счета за отопление вырастут на пару сотен евро, то это будет суммой, с которой многие реально не смогут справиться. Это будет социальной взрывчаткой», – приводит его слова РИА «Новости».

В этой связи правительство ФРГ намерено принимать меры господдержки энергетическим предприятиям и конечным потребителям. В частности, он напомнил, что правительство Германии ведет переговоры с энергетическим концерном Uniper, который испытывает экономические трудности в связи с ростом цен на газ.

Накануне эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

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