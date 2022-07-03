Спустя год после наводнения в Германии пострадавшие требуют ускорить выплату помощи

С разрушительного наводнения в долине Ара, унёсшего жизни 143 человек и уничтожившего или сильно повредившего около 9 тыс. домов, прошёл уже почти год. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, множество пострадавших от стихийного бедствия чувствуют себя брошенными властями на произвол судьбы. Теперь они вышли на протесты: они требуют более быстрого оказания помощи, привлечения специалистов для восстановления зданий и уменьшения бюрократии.

Незадолго до годовщины разрушительного наводнения в долине Ара сегодня многочисленные пострадавшие вышли на улицы. Они протестовали в Майнце против вялотекущих выплат из фонда на восстановление и требовали более быстрого оказания помощи. Из-за бурного паводка после экстремально сильных ливней в Рейнланд-Пфальце в прошлом году были ранены более 750 человек и разрушены или повреждены тысячи домов. 143 человека погибли.

Они чувствуют, что политики бросили их на произвол судьбы: жертвы наводнений и добровольные помощники из долины Ара в Рейнланд-Пфальце требуют меньше бюрократии и больше помощи.

ИРИС МЮНН-БУШОВ, участница демонстрации: Мы хотим, чтобы жители долины Ара быстрее смогли восстановить своё жильё, мы не хотим так долго ждать, и мы хотим, чтобы ведомства больше работали сообща.

САЛОМЕ КРАУЗА, участница демонстрации: Нам необходима финансовая помощь. Нам нужны конкретные планы.

Во время громких протестов проходит также тихое чествование 143 жертв. Они погибли, когда бурный поток наводнил долину Ара и уничтожил или сильно повредил 9 тысяч зданий. Практически год спустя во многих местах ещё видны разрушения.

ДОРИС АНЕН, министр финансов Рейнланд-Пфальца: Когда мы говорим о зданиях, речь, разумеется, идёт о гораздо более крупных суммах, и тогда на это требуется несколько больше времени. Но мы сократили требования до того, что абсолютно необходимо.

До тех пор, пока заявка на получение финансовой помощи не будет одобрена, перечисляется только 20 процентов от общей суммы. С точки зрения оппозиции в федеральной земле этого слишком мало.

ХОРСТ ГИЗ, политик ХДС: Для начала, мы требуем, чтобы выплачивались 40 процентов, как изначально обещалось, а не 20 процентов, как это происходит до сих пор. Мы требуем увеличения персонала, чтобы можно было в принципе быстрее обрабатывать запросы.

В долине Ара не хватает не только денег, но и специалистов. Политикам надо проявить креативность, утверждают профессионалы.

ПЕТЕР ИТЦЕЛЬ, юрист: Чтобы обеспечить гарантии наличия ремесленного производства, чтобы можно было получить деньги и мотивировать специалистов из других федеральных земель приезжать работать сюда, в долину Ара, что для Ара действительно крайне необходимо.

Первая годовщина наводнения будет 14 июля. Многие здесь надеются, что тогда к их судьбе снова проявят больше внимания.

Дата выхода в эфир 02 июля 2022 года.