 

День независимости Канады омрачился протестами с призывом к отставке правительства

03.07.2022, 16:50, Разное
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150-летний юбилей канадской независимости прошёл не совсем в праздничной атмосфере, пишет WION. По улицам Оттавы прошли сотни протестующих, недовольных действиями правительства: они требовали отставки премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Жители Канады собрались возле парламентского холма, для того чтобы впервые за два года отметить День независимости, известный как День Канады. Этот день обычно запоминается зажигательными выступлениями и красочными фейерверками, но в этом году всё было по-другому. Мероприятие приобрело напряжённый характер, поскольку улицы наводнили протестующие, требовавшие отставки правительства.

1 июля в Канаде всегда отмечается с большой помпой. Этот день называется Днём Доминиона, в знак обретения Канадой независимости. В этом году состоялся 150-летний юбилей: обычно праздничные мероприятия включают в себя парадные шествия граждан с государственными флагами, грандиозные фейерверки и жителей, гордящихся быть канадцами.

Однако в этом году День Канады был омрачён протестами. Сотни демонстрантов прошли по улицам Оттавы, призывая к свободе. Среди протестующих были также замечены участники Конвоя свободы, которые ранее протестовали против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Они снова выразили своё недовольство премьер-министром Джастином Трюдо: теперь они требуют его отставки.

МАРТИН ХЭК, участник демонстрации: Сегодня я пришёл сюда немного поразвлечься, а также сообщить, что я недоволен работой правительства. Они игнорируют Хартию прав и свобод и считают, что это сойдёт им с рук. Они считают, что у нас только привилегии и нет никаких прав. Вот почему мы здесь.

Недовольство правительством наблюдается не только у участников Конвоя свободы. Другие участники празднеств в Оттаве также выражали недовольство после того, как их обыскивала полиция перед допуском к парламентскому холму.

САРА КАРПЕНТИР, участник мероприятия: Я думаю, что это идёт вразрез с канадскими свободами. Это неверно — обыскивать канадцев на предмет оружия в День Канады, когда мы собрались здесь, чтоб отпраздновать нашу свободу.

Но были и те, кто говорил, что протестующие заблуждаются. Многие собравшиеся на парламентском холме говорили, что День Доминиона очень важен для них и что они наконец-то получили возможность отпраздновать его после двух лет пандемии.

ИЗАБЕЛЬ МЕТКАЛФ, участник мероприятия: Мне это не нравится, потому что это важный день для нас, это важный день для Канады. Мы смогли собраться впервые за два года. Я только что пришла из района Бретон Флатс — и мне хотелось бы немного попраздновать.

Тысячи канадцев собрались на улицах столицы и парламентском холме, чтобы отметить праздник. Обычно на День Доминона собираются тысячи людей, однако на этот раз народу было меньше. Всего 150-й юбилей независимости собрал примерно 56 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 02 июля 2022 года.
 



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