Шахназаров о словах Сабурова про Собчак: «В ее окружении шутят так же»

Михаил Шахназаров в свойственной ему манере прокомментировал слова Нурлана Сабурова в адрес Ксении Собчак. Комик пошутил над журналисткой вскоре после возвращения в Россию.

Сабуров продолжает выступать с концертами. На одном из выступлений артист назвал Собчак «лошадью», а также негативно высказался по поводу ее умственных способностей. Кто-то из присутствующих в зале людей снял шутку на видео и опубликовал в социальных сетях. После этого она привлекла внимание Шахназарова, следящего за ее бурной деятельностью.

«Посмотрел выступление Сабурова и понял, что в окружении Собчак отпускают аналогичные шуточки», – заявил журналист, явно желая вывести ведущую на эмоции.

Ранее Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой, порассуждавшей на тему поездки Евгения Миронова на Донбасс.

Источник: ctnews.ru