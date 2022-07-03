Шахназаров о словах Сабурова про Собчак: «В ее окружении шутят так же»
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Михаил Шахназаров в свойственной ему манере прокомментировал слова Нурлана Сабурова в адрес Ксении Собчак. Комик пошутил над журналисткой вскоре после возвращения в Россию.
Сабуров продолжает выступать с концертами. На одном из выступлений артист назвал Собчак «лошадью», а также негативно высказался по поводу ее умственных способностей. Кто-то из присутствующих в зале людей снял шутку на видео и опубликовал в социальных сетях. После этого она привлекла внимание Шахназарова, следящего за ее бурной деятельностью.
«Посмотрел выступление Сабурова и понял, что в окружении Собчак отпускают аналогичные шуточки», – заявил журналист, явно желая вывести ведущую на эмоции.
Ранее Шахназаров высказался о Чулпан Хаматовой, порассуждавшей на тему поездки Евгения Миронова на Донбасс.
Источник: ctnews.ru
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