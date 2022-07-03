Загрязненный воздух связали с болезнями головного мозга

Эксперты из Китая и научные сотрудники Бирмингемского университета в ходе исследовательской работы выяснили, что загрязнение воздуха может привести к развитию заболеваний головного мозга.

Специалисты взяли на анализ образцы спинномозговой жидкости людей с патологиями мозга и обнаружили в ней загрязняющие частицы. Они проникали в орган через кровоток и задерживались в нем дольше, чем в других тканях.

Стало известно, что через кровь от легких в мозг попадает в восемь раз больше частиц из воздуха, чем напрямую через нос. Слишком большая их концентрация приводит к развитию болезни Альцгеймера и слабоумия.