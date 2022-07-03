Женская летняя обувь 2022 года: что выбрать, если не нравятся босоножки

Летняя обувь – это не только босоножки и сланцы. В 2022 году дизайнеры предлагают модницам массу небанальных решений для создания ярких образов. Каждый найдет для себя что-то подходящее в зависимости от предпочтений и ритма жизни.

Обувь с острым носом

Острый носок – это нестареющая классика. Такие модели обуви – просто идеальный вариант для летнего образа бизнес-леди. Стоит отметить, что остроносая обувь отлично смотрится как на высоком каблуке, так и на плоской подошве.

А еще данный вариант следует рассмотреть тем, у кого на лето запланировано торжественное мероприятие. На свадьбе, выпускном или другом празднике вы будете чувствовать себя королевой в такой обуви.

Классические балетки

Балетки – универсальная женская обувь, которая уверенно держится на вершине модных трендов уже более 10 лет. Обязательно приобретите нечто подобное на случай романтического свидания или официального мероприятия.

Силиконовая обувь

На самом деле прозрачная силиконовая обувь, напоминающая желе или мармелад, – это не новый тренд. Такие модели были популярны еще в 90-х, а теперь вновь набирают обороты. Подобная обувь смотрится невероятно эффектно. Особенно на ярком солнце, когда отчетливо видна прозрачность материала. К тому же обувь из силикона, как правило, стоит недорого. Поэтому можно приобрести сразу несколько моделей в разных расцветках на все случаи жизни.

Лоферы с узорами

Лоферы – это самая популярная модель обуви на сегодняшний день. Во-первых, они универсальны и подходят к любой одежде. Во-вторых, их можно носить целый день, не чувствуя усталости. Но так как речь идет о лете, нужно выбирать особые модели. Обратите внимание на пестрые расцветки с замысловатыми узорами.

Яркие платформы

Для летних вечеринок каждая уважающая себя модница должна приобрести обувь на высокой массивной платформе. Причем важно, чтобы она была какого-то яркого флюоресцентного цвета. А широкий каблук сделает обувь устойчивой и позволит часами танцевать без боли в ногах.

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Трендовые кроссовки

Кроссовки – это не только спортивная обувь. Это универсальный вариант для активных людей, который можно носить в любое время года. Хорошо иметь пару светлых или ярких кроссовок, которые впишутся в пестрый летний образ. Важно отдавать предпочтение моделям из натуральных материалов – в таких не жарко.

Джинсовые элементы

Джинс – это то, что будет модно всегда. Поэтому, выбирая летнюю обувь, обратите внимание на модели со вставками из денима. Данный материал особенно хорошо сочетается с элементами коричневого цвета всех оттенков. Кроме того, на фоне джинса хорошо смотрятся декоративные детали этнического характера. Это могут быть всевозможные кисти, помпоны, тесьма. Также на джинсовом фоне очень эффектно смотрится вышивка.

Перфорированные мокасины

Это отличный вариант летней обуви. Такие мокасины выглядят очень универсально и впишутся как в романтический или деловой, так и в спортивный образ. Они лучше всего подходят к шортам и брюкам до щиколотки. В таких нога не устанет на протяжении всего дня. А перфорация позволит коже дышать.