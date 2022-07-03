 

МИД объяснил цель украинских ударов по жилым кварталам

03.07.2022, 16:00, Новости дня
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Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

«Цель киевского режима – нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз», – цитирует ее РИА «Новости».

По словам Захарова, Россия понимает, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. «Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию», – добавила она.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.

Позже глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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