Общество: Преступный удар ВСУ по Белгороду требует решительного возмездия

Украинский обстрел ракетами «Точка-У» по Белгороду унес жизни четверых мирных жителей, в том числе – украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей РФ со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие. Преднамеренный удар баллистическими ракетами был совершен по жилым кварталам. Как решить проблему дальнобойной артиллерии ВСУ и каким должен быть военный ответ России?

В результате удара по Белгороду украинскими неуправляемыми ракетами из комплексов «Точка У», погибли четыре человека, сообщил в 12.30 по московскому времени губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Один из погибших – россиянин, трое – граждане Украины. «Правительство Украины убивает граждан Украины на территории России, и это абсолютный верх цинизма», – цитировал Гладкова ТАСС. Четыре человека ранены, из них один ребенок. «У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и легкие ссадины на лице… Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет», – сообщил белгородский губернатор, посетивший ребенка в больнице.

По информации, которую озвучил представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские средства ПВО уничтожили в воздухе все три запущенные по Белгороду ракеты из комплекса «Точка У». Но в результате поражении ракет, обломки одной из них упали на жилой дом. Ранее сообщалось о том, что в Белгороде частично разрушены одиннадцать многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены.

«У ракеты «Точек У» на высоте 2200 метров отделяется кассетная боевая часть, 50 блоков – осколочных элементов расходятся в разные стороны, которые на высоте двадцать метров подрываются, и таким образом накрывают осколками огромную территорию. В данном случае, по всей видимости, была сбита боевая часть, которая упала на дом, и убила семью», – отметил газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Юрий Кнутов.

Погибшая от удара ВСУ украинская семья приехала из Харькова, рассказал порталу Украина.ру местный житель Алексей Русанов. По его словам, ему с супругой чудом удалось остаться в живых – они успели выбежать из дома, который вскоре охватил пожар. «Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья – из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия, – рассказал Русанов. – Грянул выстрел, флигель этот разворотило». «В результате удара украинских войск по русскому Белгороду погиб один русский и трое украинцев. Это трагическая метафора всего, что вообще сейчас происходит», – заметила в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Каким должен быть удар возмездия

Сенатор Андрей Клишас заявил, что гибель людей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа. «За трусливый обстрел Белгорода, гибель наших мирных граждан и разрушения жилых домов киевский режим, не сомневаюсь, обязательно ответит. И за это тоже», – написал в Telegram-канале другой сенатор, Константин Долгов.

Это не первый удар, который Украина наносит по сопредельным российским регионам – достаточно вспомнить вертолетную атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Белгороде. Важнее то, что под угрозой ВСУ не раз оказывались жители приграничных населенных пунктов Белгородской, Курской, Брянской областей. Так неоднократно подвергалось обстрелу село Солохи (Белгородская область), в 11 километрах от границы с Харьсковской областью. 11 мая погиб 18-летний житель этого сила, трое ранены. В середине июня четыре человека были ранены при обстреле городского округа Клинцы в Брянской области, примерно в 50 километрах от украинской границы. В субботу было обстреляно село Теткино (Курская область), расположенное непосредственно на границе с Сумской областью.

Но ракетная атака на Белгород, пожалуй, стала самой масштабной разрушительной по последствиям. Заметим, что по данным СМИ, ранее съемку Белгорода провели американские спутники – Worldview-2 и Worldview-3 в конце июня, а GeoEye-1 за три дня до украинского ракетного удара.

«Сейчас у украинской стороны, после потери Северодонецка и Лисичанска, не остается иного выхода, как срочно объявить о какой-нибудь крупной «перемоге», – отмечает член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. – Теперь, когда на донецком направлении выбита большая часть артиллерии ВСУ, радикально сократилось количество обстрелов Донецка, Ясиноватой, Горловки – и интенсивность атак перенесли на Белгород».

«Можно, конечно, офис президента Украины на Банковой сравнять с землей – и это есть чем сделать, – продолжает собеседник. – Принесет ли это должный эффект? Давайте пока не будем делать скоропалительных выводов. Думаю, что сейчас наши военные разберутся, проанализируют ситуацию, и будет принято решение – полагаю, будут уничтожены непосредственно те средства, которые стреляют по Белгороду».

«У нас есть силы и средства для нанесения удара не только по тому центру, где были приняты решения стрелять по мирному Белгороду – но и одновременно по всей системе управления Вооруженными силами Украины.

Уверяю вас, для того, чтобы ее вывести из строя, нужно два часа, не более – и покончить с этой системой навсегда»,

– со своей стороны, указал полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС. Следует признать, что ВСУ прикрываются мирными жителями Украины, отметил Хатылев. «Но нам следует позаботиться о мирных жителях Белгорода, Курска, Брянска», – подчеркнул собеседник.

Надо участь, что Запад заинтересован в том, чтобы и Россия в ответ наносила бы массированные удары по украинским городам, заметил замглавы комитета Совета Федерации по международным дела Андрей Джабаров. «Мы бережем мирное население – поэтому ни о каких ковровых бомбардировках или чем-то подобном, конечно, речи идти не может, – подчеркнул сенатор. – Но нам, к сожалению, не оставляют иного выбора, кроме жесткого ответа – и наши военные, по согласованию с верховным главнокомандующим, дадут ответ. Мы никогда слепо не отвечаем ударом на удар – цели будут избраны так, что будет нанесен максимальный урон при минимальных потерях».

Почему система ПВО полностью не прикрыла Белгород

В случае с Белгородом дело дошло до гибели мирных жителей, но надо констатировать – при защите Курска наша противовоздушная оборона сработала неплохо, подчеркнул Гурулев. Поясним – одновременно атакой на Белгород ВСУ предприняли попытку удара по другому областному центру – Курску. По данным Минобороны, силы ПВО силы уничтожили два направлявшихся к городу украинских беспилотника советского производства Ту-143 «Рейс». Эти аппараты изначально представляли собой ударные БПЛА, но в апреле стало известно, что ВСУ используют «Рейсы» в качестве начиненных взрывчаткой крылатых ракет – в частности, при атаках по Херсону. Курский губернатор Роман Старовойт также упомянул и продемонстрировал сбитые беспилотники – в его изложении, речь шла о Ту-141 «Стриж».

Одновременно с атаками на Курск и Белгород, в ночь на воскресенье ВСУ нанесли удар из ракетных систем залпового огня большой дальности по Мелитополю (освобожденная территория Запорожской области, в глубоком тылу российских войск). Жители города не пострадали. Удар по Мелитополю был нанесен из ракетных систем залпового огня большой дальности, поставленных Украине НАТО, о чем свидетельствует характер обстрела, сообщил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

Напомним, что использование украинцами натовской дальнобойной артиллерии называют в качестве одной из причин оставления острова Змеиный российским гарнизоном.

«Российские военные могут отслеживать перемещение тех же американских РСЗО HIMARS, которые натовцы поставляют Киеву – и уничтожать их», – отмечает военный эксперт Кнутов. По словам полковника в отставке, сирийский опыт показал, что эти системы вполне могут подавляться силами ПВО. «Но, – подчеркнул собеседник, – РСЗО противника могут атаковать с того направления, которое у нас не прикрыто».

«То, что развернуты отдельные зенитно-ракетные комплексы, не решит проблему, – подчеркивает полковник запаса Хатылев. – Нужно создать и обеспечить слаженную работу системы зенитно-ракетного огня, системы разведки и системы истребительно-авиационного прикрытия. Это позволит иметь систему эшелонированной противовоздушной обороны на малых, средних и больших высотах по различным целям. На сегодня эта задача, увы, не ставится и не решается».

Основные средства защиты задействованы в зоне специальной военной операции, остальные на государственной границе, указал собеседник. «Силы ПВО флота и сухопутных войск решают задачу по прикрытию только войск, отдельно от сил ПВО воздушно-космических сил – и вне задач по прикрытию объектов, по несению боевого дежурства в мирное время, и по защите границ, – полагает Хатылев. – Но все, что работает «по воздуху», должно работать в единой системе и из единого центра».

Необходимо уплотнение системы противовоздушной обороны, со своей стороны подчеркнул Кнутов. «ПВО должны быть развернуты примерно, как олимпийские кольца, перекрывающие друг друга – один комплекс должен прикрывать другой. Этого, к сожалению, нет. Причина простая – прошедшее в предыдущие годы сокращение военных расходов на 10-15%. Сейчас мы человеческими жизнями платим за нехватку «Панцирей», «Торов» и «Буков», – уверен военный эксперт.

Да, комплексы развернуты, но со спутников американцы проводят радиотехнический анализ, и определяют бреши, определяют неприкрытые места, в итоге беспилотники обходят наши ЗРК, и наносят удары, указал Кнутов. «Комплексы надо выносить за город, на наиболее опасные направления. Сбивать надо не над городом, а непосредственно за территорией населенного пункта. Там могут работать только большие комплексы «Бук» или С-300, способные перехватывать цели на больших высотах», – отметил эксперт по ПВО.

Второе необходимое условие для обеспечения безопасности приграничных регионов РФ и территории народных республик – это создание буферных зон между границей и позициями украинских войск, подчеркнул Кнутов. «Если силы ВСУ будут отсутствовать на глубину 200-300 километров, то и очевидно, не будет угрозы», – подчеркнул военный эксперт. «Если мы освободим Авдеевку, войдем в Славянск и Краматорск, прекратятся обстрелы территории ДНР. Если наши войска продвинутся к Харькову, то перестанут наносить удары по нашей территории с территории Харьковской области», – со своей стороны указал Хатылев.

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