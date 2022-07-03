 

Два человека были госпитализированы после обстрела Белгорода

03.07.2022, 16:00, Новости дня
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Два человека из четырех пострадавших после обстрела Белгорода были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«Двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте (их состояние не требовало госпитализации), двое – госпитализированы, один из них ребенок десяти лет. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Лечение оказывается в полном объеме», – приводит его слова РИА «Новости».

Как информирует Следственный комитет России, «в результате действий украинских силовиков погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок, четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребенок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено одно домовладение».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «е», «ж» части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктами «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ», – уточнили в ведомстве.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.

Позже Гладков уточнил, что количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один житель России, трое – граждане Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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