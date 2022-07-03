 

«Газпром» сменил номер горячей линии из-за звонков коллекторских агентств

03.07.2022, 15:32, Разное
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После неисполнения выплат по дивидендам за 2021 год компания «Газпром» столкнулась с наплывом звонков из мелких коллекторских агентств из стран Европы. Из-за них россияне часами не могли дождаться ответа оператора. Для обеспечения безопасности компанией было принято решение об изменении номера горячей линии.

«Мы обязательно выплатим дивиденды, но это будет в следующем году или через год. Как и положено по закону, недружественным странам – в рублях, дружественным – в валюте. А чтобы решить сегодняшнюю проблему, было принято решение сменить номер нашей горячей линии. Европейские коллекторы его не знают и больше не будут отвлекать наших операторов», – прояснил ситуацию глава правления компании Алексей Миллер.

Председатель правления «Газпрома» добавил, что для того, чтобы избежать нежелательных звонков и из России, компания временно не будет объявлять новый номер горячей линии.

«В будущем мы планируем обратиться к депутатам Госдумы с предложением засекретить все телефонные номера государствообразующих компаний и предприятий. Думаю, речь должна идти не только о предприятиях оборонки, но и энергетики, которая столь же важный элемент государственного суверенитета», – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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