Le Monde – противостояние с Россией делает Запад всё более одиноким на мировой арене

Единство Запада в противостоянии с Россией обернулось его растущей изоляцией на мировой арене, констатирует Le Monde. Как отмечает издание, всё больше государств Азии, Африки и Латинской Америки отказываются присоединяться к санкциям против Москвы, которые бьют по экономике и продовольственной безопасности развивающихся стран.



AP

Неоднократно откладывавшаяся видеоконференция между президентом Украины Владимиром Зеленским с Африканским Союзом, наконец, состоялась 20 июня за закрытыми дверями, напоминает Le Monde. Краткое послание украинского лидера было встречено африканскими лидерами вежливо, но не более того, что выглядело разительным контрастом по сравнению с воодушевлённой солидарностью конгресса США или парламентов европейских столиц, отмечает издание.

«Единство Запада, вновь обретённое перед лицом российской агрессии на Украине, идёт в паре с его относительным, но вполне реальным одиночеством, которое усиливается с началом войны в долгосрочной перспективе. От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией», — констатирует газета.

Целью западных экономических санкций является превращение РФ в государство-изгой, однако, хотя российская экономика становится всё менее связанной с Западом, она не отказывается от глобализации, расширяя сотрудничество со странами, не желающими делать выбор.

«Мир видит жёсткую реальность соотношения сил: когда Запад казался всемогущим, он злоупотреблял своим всемогуществом (Косово, Ирак, Ливия…). Поэтому многие страны… видят в войне на Украине скорее битву за установление соотношения сил в Европе, чем битву за принципы, которые нарушали все кому не лень», — анализирует бывший заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Мари Геэнно.

Если на севере голоса несогласных слышны редко, то на юге перед лицом продовольственного кризиса их становится всё больше, отмечает газета.

«Мы на самом деле не обсуждаем, кто ошибается, а кто прав: мы просто хотим получить доступ к зерну и удобрениям», — напомнил президент Сенегала Маки Салл во время визита в Париж после встречи с Владимиром Путиным в начале июня.

Как напоминает газета, 24 июня, когда Европейский совет признал Украину и Молдавию в качестве стран-кандидатов на вступление в ЕС, президент РФ на саммите с лидерами стран БРИКС — ни один из которых не ввёл никаких санкций против Москвы — осудил «эгоизм» Запада и призвал создать «по-настоящему многополярную систему».

2 марта на заседании Генеральной ассамблеи ООН в поддержку резолюции с осуждением РФ выступила 141 страна, поддержали Москву всего четыре участника, при этом 35 государств воздержались, в том числе Китай и Индия. 7 апреля только 93 государства из 193 проголосовали за исключение РФ из Совета по правам человека, 24 были против, а 58 воздержались. Как подчёркивает издание, речь идёт, в том числе, о развивающихся странах. «Они хотят, чтобы их голоса были услышаны в конфликте, который ещё больше, чем раньше, во время холодной войны, напрямую ударяет по ним резкими скачками цен на пшеницу или энергоносители и их системными последствиями», — рассуждает почётный профессор французского Института политических наук Бертран Бади.

Можно было бы вообразить, что южные страны, начиная с Африки, должны испытывать определённую солидарность с Украиной, ставшей жертвой вторжения колониалистов. Однако по мнению политолога Жан-Франсуа Байара, «это было недооценкой масштабов антизападных настроений, возмущения двойными, по их мнению, стандартами, прочности связей, сложившихся в советское время, и симпатии лидеров к консервативной тематике, которую несёт с собой Москва».

На Ближнем Востоке даже некоторые из самых лояльных союзников США, начиная с Саудовской Аравии или Объединённых Арабских Эмиратов, отказываются от санкций и стремятся сохранить канал связи с Москвой открытым, напоминает газета . Израиль столь же осторожен. В Латинской Америке Путин может рассчитывать на поддержку «вассальных» режимов Кубы и Венесуэлы, однако здесь и большинство умеренно-левых лидеров у власти или в оппозиции, а также некоторые правые здесь возлагают на США по меньшей мере часть ответственности за конфликт на Украине.

Этот новый раскол станет очевидным во время саммита «Большой двадцатки», который должен пройти 15—16 ноября на Бали, прогнозирует издание. Американцы, к примеру, выступают против приезда Владимира Путина, полноправного члена этого форума, объединяющего основные экономические державы мира. Китай и многие развивающиеся страны, в свою очередь, поддерживают точку зрения президента Индонезии о том, что пригласить на саммит следует и Путина, и Зеленского. Независимо от их близости к России, эти государства считают , что главное — сохранить функционирование мировой экономики, даже если Старый Свет при этом увязнет в войне, заключает Le Monde.