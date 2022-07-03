Welt – Хабек поспешил с утверждением о сокращении зависимости от российской нефти

Весной этого года министр экономики Германии утверждал, что страна сократила поставки сырой нефти из РФ до 12%, пишет немецкая газета Die Welt. Однако данные за май показали, что Германия по-прежнему импортирует из РФ значительно больше — почти 28% нефти. Поэтому эксперты призывают использовать оставшиеся до отопительного сезона недели, чтобы навсегда добиться независимости от поставок российской нефти.



AP

В конце апреля Роберт Хабек однозначно изучал оптимизм: Германия, по его словам, уже готова к прекращению поставок российской сырой нефти, заявил федеральный министр экономики и энергетики после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве, пишет немецкая газета Die Welt.

«Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало удобным в использовании для Германии», — заявил Хабек. В тот день он утверждал, что доля российской нефти во всём импорте сырой нефти в страну сейчас составляет всего 12%.

Однако Хабек обещал слишком много, подчёркивает Die Welt: в мае, последнем периоде, за который имеются данные, на российский импорт пришлось 27,8% всей сырой нефти, импортируемой Германией. Об этом Министерство экономики заявило в своём ответе на вопрос заместителя лидера ХДС Йенса Шпана.

Согласно отчёту, Германия сократила долю импорта нефти с марта с почти 37% на тот момент — но гораздо менее значительно, чем Хабек объявил в апреле. По мнению эксперта ХДС по энергетике Шпана, приведённые цифры показывают, что зависимость от РФ почти не уменьшилась. «Снижение зависимости от сырой нефти до 12 процентов, объявленное министром экономики Хабеком несколько недель назад, очевидно, было скорее спонтанной оценкой», — прокомментировал он.

На вопрос редакции Die Welt, чем можно объяснить расхождение между заявленными Хабеком 12% и фактической долей импорта, его министерство ответило: «Компании-импортёры нефти в то время сигнализировали о том, что они могут разорвать контракты с Россией — таким образом, у них была бы возможность закупать нефть в других странах в случае немедленного эмбарго или прекращения поставок со стороны России».

В апреле Министерство экономики также объявило, что Германия должна стать независимой от импорта российской нефти к концу этого года, напоминает издание. На вопрос журналистов о том, удастся ли достичь этой цели с учётом всё ещё высокой квоты на импорт в мае, министерство ответило, что нынешний план остаётся в силе.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведт-на-Одере играет центральную роль в его реализации. В апреле Хабек заявил, что российская нефть сейчас поставляется только на местный нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге и что правительство срочно ищет альтернативу. Это была «задача на ближайшие несколько дней». Шведт подключен к трубопроводу из РФ и контролируется российской компанией «Роснефть», сообщается в статье.

Тем временем в Шведте обеспокоены закрытием нефтеперерабатывающего завода и потерей рабочих мест. В среду вечером несколько сотен граждан и работников нефтеперерабатывающего завода провели там демонстрацию за сохранение завода. Хабек появился там с целью ответить на вопросы демонстрантов — и был освистан во время своего выступления, пишет Die Welt.

Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе предупредила о сокращении рабочих мест в регионе после вечернего митинга. В апреле Министерство экономики впервые заявило, что будет изучать альтернативные маршруты импорта нефти совместно с Польшей.

Тот факт, что отрыв от РФ в области нефти происходит медленно, также вызывает критику со стороны партнёра по коалиции, Свободной демократической партии. Их представитель по энергетической политике Михаэль Крузе заявил, что всё ещё высокая доля импорта российской нефти является «абсолютно неудовлетворительной». «Европейский союз принял решение о далекоидущем нефтяном эмбарго против России, которое должно быть реализовано как можно скорее. Германия здесь выполняет функцию примера для подражания», — подчеркнул Крузе.

Теперь необходимо сосредоточиться на организации альтернативных источников нефти для нефтеперерабатывающего завода в Шведте, отметил он. «Это лето должно быть использовано для того, чтобы сделать нашу структуру импорта нефти навсегда независимой от России», — призвал Крузе. При этом месторождения нефти в Северном море рассматриваются в качестве возможной альтернативы импорту нефти из других стран, заключает немецкая газета Die Welt.