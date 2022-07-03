 

Новосибирские ученые создают растительное мясо

03.07.2022, 15:05, Разное
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Научные сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН, а также их коллеги из компании «ЭФКО» сообщили, что начали работу над созданием технологии изготовления растительного мяса и в скором времени запустят производство.

Компания «ЭФКО» взяла на себя ответственность за выпуск продукции, а ученые создают для нее технологии получения качественного растительного мяса, которое уже давно пользуется популярностью в Соединенных Штатах Америки и Европе. Отечественный продукт будут делать из сои.

По мнению экспертов, у растительного мяса на рынке РФ есть большие перспективы, ведь многие нуждаются в качественном белке, но не могут или не хотят употреблять продукты животного происхождения.



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