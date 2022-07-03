 

В России предложили создать реестр влияющих на водителей препаратов

03.07.2022, 14:35, Новости дня
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В ГИБДД предложили Минздраву сделать реестр влияющих на водителей препаратов, при употреблении которых запрещено управлять транспортом, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков.

Быков заявил, что в правилах дорожного движения указано о запрете вождения под воздействием препаратов, которые ухудшают внимание и реакцию, передает ТАСС. 

«Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», – сказал он.

Он добавил, что после составления реестра лекарств стоит «выходить на проблему запрета», так как многие препараты не рекомендованы к управлению автомобилем из-за ухудшения внимания водителя, однако четкого ограничения на вождение при их употреблении нет, и эту дискуссию необходимо поднять.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы сосредоточить внимание на более серьезных нарушениях – на пьяном вождении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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