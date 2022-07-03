 

Песков: Запад делает ставку на продолжение войны, не позволяя Киеву говорить о мире

03.07.2022, 14:35, Новости дня
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Запад в настоящий момент делает ставку на продолжение военных действий на Украине, США не позволяют украинцам думать и говорить о мире, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир», – ответил Песков на вопрос о воинственных заявлениях западных лидеров, которые звучат в последнее время, передает РИА «Новости».

Он добавил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации в Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.

«Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.

По словам Пескова, европейские лидеры – они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами, и у них, действительно, могут быть разные точки зрения. «Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Иногда им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада. И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают», – отметил он.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду на то, что у коллективного Запада «хоть частично» остались политическая воля и разум.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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