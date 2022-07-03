 

Лавров объяснил цель санкций Запада

03.07.2022, 14:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Санкции Запада нацелены на то, чтобы наказывать любых несогласных и подчинять своей воле, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Либерализм? Сейчас говорят – неолиберальная доктрина и политика. Достаточно посмотреть на проблемы, бушующие сейчас на Западе. Причем они связаны не только с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли – там были подъемы и спады, а искусственно создаются для себя самим Западом. Об этом подробно говорил президент Владимир Путин, когда объяснял гносеологию нынешнего продовольственного и энергетического кризисов, вызванных непродуманной, поспешной и явно эгоистичной политикой западных государств», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что «это касается и санкций, которые появились далеко не вчера и нацелены на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности всех остальных».

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.21 / Данилов: Украинские военные могут очистить территории Донецкой и Луганской областей и повоевать за Крым

12.12.21 / В Житомирской области нашли мертвой беременную женщину, которая ушла с мужем на рыбалку

14.08.20 / С российского рынка могут уйти 50% турагентств

14.12.21 / На Украине оценили оставшийся в ПХГ объем газа

04.09.20 / Потеря слуха повышает риск деменции в будущем

26.03.21 / Le Monde – в реанимациях Франции всё больше молодёжи — врачи винят британский вариант коронавируса

16.10.20 / США отвергли предложение РФ об СНВ-3

16.06.21 / Встреча Байдена и Путина началась с потасовки между охраной и журналистами

28.08.20 / Рубль вырос к доллару и евро

18.08.20 / Израильский иммунолог назвала замечательной российскую вакцину от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика