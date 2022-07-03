 

Виктор Дробыш оскорбил Аллу Пугачеву словами о молодежи

03.07.2022, 13:50, Разное
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Виктор Дробыш пояснил о своей давней ссоре с Аллой Пугачевой. Продюсер оскорбил Примадонну словами о молодежи и напомнил о «Евровидении».
Виктор Дробыш откровенно пояснил о своих отношениях с Аллой Пугачевой. С легендой советской и российской эстрады у продюсера, как оказались, довольно натянутые отношения. Ссора двух звезд отечественного шоу-бизнеса произошла из-за конкурса «Евровидение». Напомним, Дробыш был автором песни для российских участников в конкурсе 2012 года. Хит «Бурановских бабушек» Party for everybody занял тогда второе место, уступив только певице Лорин из Швеции.

Участвовала в главном песенном состязании Европы и Алла Борисовна, в далеком 1997 году ее песня «Примадонна», переведенная на английский язык, заняла только 15 место. По мнению Дробыша, российской диве, народной артистке СССР не стоило и вовсе отправляться на конкурс. «Евровидение» – это состязание для молодых артистов, считает продюсер. Что же до Аллы Пугачевой, Дробыш в студии программы «Пусть говорят» довольно резко высказался, заявив, что некоторым звездам уже пора ставить «прогулы» на кладбище.

Именно Виктор Дробыш, занимающийся также продюссированием «Фабрики звезд», имел определенное влияние и на выбор участников «Евровидения» от России. Именно ему приписывают протекцию участия Юлии Савичевой в 2004 году, когда победила украинская певица Руслана с песней «Дикие танцы», а россиянка заняла только 11 строчку в итоговой таблице. Именно неопытностью девушки некоторые критикующие аргументировали свои негативные высказывания. Однако, по мнению деятеля шоу-бизнеса, именно молодежь и должна покорять сцену евроконкурса, пожилым же артистам не стоит пытаться в нем даже участвовать.

Источник: ctnews.ru



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