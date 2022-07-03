Все чаще микропластик находят в океанах, воздухе и организме человека

Научные исследования все чаще обнаруживают микропластик в некоторых органах человека. От океанских глубин до горных вершин люди засорили планету крошечными осколками пластика. Мы даже впитали эти микропластики в наши тела — с неопределенными последствиями. Данной информацией поделился портал phys.org.

Образы пластикового загрязнения стали привычными: черепаха, задохнувшаяся от хозяйственной сумки, бутылки с водой, выброшенные на пляж, или чудовищное «Большое тихоокеанское мусорное пятно» из плавающих обломков. Миллионы тонн пластика, производимого каждый год, в основном из ископаемого топлива, попадают в окружающую среду и разлагаются на все более мелкие кусочки.

«Десять лет назад мы не представляли, что может быть так много мелких частиц микропластика, невидимых невооруженным глазом, и что они повсюду вокруг нас», — сказал Жан-Франсуа Гильоне, научный сотрудник Лаборатории микробной океанографии во Франции. В настоящее время научные исследования все чаще обнаруживают микропластик в некоторых человеческих органах , включая «легкие, селезенку, почки и даже плаценту», — сказал Гильоне AFP.

Миллионы тонн пластика, производимого каждый год, в основном из ископаемого топлива, попадают в окружающую среду. Команда исследователей в ходе новой научной работы обнаружила полипропилен и ПЭТ (полиэтилентерефталат) в легочной ткани, идентифицируя волокна из синтетических тканей. «Неожиданностью для нас стало то, как глубоко он проник в легкие, и размер этих частиц», — сказала она агентству AFP.

В марте другое исследование сообщило о первых следах ПЭТ, обнаруженных в крови. Учитывая небольшую выборку добровольцев, некоторые ученые говорят, что делать выводы еще рано, но есть опасения, что если пластик попадет в кровоток, он может попасть во все органы.