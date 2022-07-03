Games Workshop: «Мы сделали Императора человечества чёрной женщиной, чтобы показать, что в Warhammer 40000 нет ксенофобии»

Глава студии Games Workshop Кевин Раунтри на презентации новой редакции правил по

вселенной Warhammer

40000 заявил, что Император человечества при жизни был женщиной африканского

происхождения. По его словам, в их фентезийной вселенной нет места

ксенофобии и угнетению меньшинств.

Согласно новому

кодексу, включённому в канон вселенной, Император при жизни был чернокожей женщиной,

которая вела в галактике крестовый джихад против несправедливости, притеснения

меньшинств, угнетения и ксенофобии. Империум человечества, основанный ей, является

самой веротерпимой из представленных в галактике цивилизаций. В отличие от

прежних редакций, допускавших дискриминирующее отношение к ксеносам и

представителям малых религий, в новом Warhammer 40000 на щит подняли лозунги разнообразия и инклюзивности.

Раунтри представил фанатам легион космодесанта «Менстрирующие ангелы»,

состоящий из женщин-инопланетянок, который будет нести добро и справедливость

во имя Императрицы.

«У нас [в Warhammer 40000] не будет никакой ксенофобии. Ведь

что такое само слово «ксенос»? Это же просто значит «другой», «не такой как я».

Быть другим нормально, и никто не должен проявлять агрессию по отношению к

чужакам просто потому, что они не такие, как мы. В новой вселенной за

соблюдением этого священного принципа инклюзивности будет следить «Ордо Ксенос»

в составе Инквизиции. Также там будет представлено другое подразделение,

занимающееся межрелигиозным диалогом с представителями других конфессий», –

рассказал Раунтри.

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