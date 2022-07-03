 

Games Workshop: «Мы сделали Императора человечества чёрной женщиной, чтобы показать, что в Warhammer 40000 нет ксенофобии»

03.07.2022, 13:32, Разное
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Глава студии Games Workshop Кевин Раунтри на презентации новой редакции правил по
вселенной Warhammer
40000 заявил, что Император человечества при жизни был женщиной африканского
происхождения. По его словам, в их фентезийной вселенной нет места
ксенофобии и угнетению меньшинств.

Согласно новому
кодексу, включённому в канон вселенной, Император при жизни был чернокожей женщиной,
которая вела в галактике крестовый джихад против несправедливости, притеснения
меньшинств, угнетения и ксенофобии. Империум человечества, основанный ей, является
самой веротерпимой из представленных в галактике цивилизаций. В отличие от
прежних редакций, допускавших дискриминирующее отношение к ксеносам и
представителям малых религий, в новом Warhammer 40000 на щит подняли лозунги разнообразия и инклюзивности.

Раунтри представил фанатам легион космодесанта «Менстрирующие ангелы»,
состоящий из женщин-инопланетянок, который будет нести добро и справедливость
во имя Императрицы.

«У нас [в Warhammer 40000] не будет никакой ксенофобии. Ведь
что такое само слово «ксенос»? Это же просто значит «другой», «не такой как я».
Быть другим нормально, и никто не должен проявлять агрессию по отношению к
чужакам просто потому, что они не такие, как мы. В новой вселенной за
соблюдением этого священного принципа инклюзивности будет следить «Ордо Ксенос»
в составе Инквизиции. Также там будет представлено другое подразделение,
занимающееся межрелигиозным диалогом с представителями других конфессий», –
рассказал Раунтри.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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