На Украине намерены принять закон о свободном ношении оружия
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Закон, разрешающий украинцам свободно носить оружие, может быть принят уже летом-осенью, сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.
«Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия. Возможно будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки», – написал Андрусив в соцсетях, передает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о пистолетах. Свободно их покупать и носить украинцы смогут уже со следующего лета.
Напомним, в марте украинская Рада в предварительном, первом чтении одобрила проект закона, дающий возможность гражданам свободно владеть огнестрельным оружием.
Ранее первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин заявил, что в Украине фиксируется рост преступлений с применением оружия и случаи мародерства.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Еще в феврале появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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