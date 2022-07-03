Белгородский губернатор рассказал о погибших после обстрела ВСУ

Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до четырех человек: один житель России, трое – граждане Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По погибшим, по информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, – четыре человека погибло: один из них житель России, трое – граждане Украине. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории России, и это верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях», – сообщил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре человека ранены, среди них один ребенок, их жизни, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. «Будет необходимость – отправим в Москву, договоренность об этом есть, но пока необходимости такой нет», – добавил Гладков.

Губернатор отметил, что раненным при обстреле Белгорода выплатят по 500 тыс. рублей из областного бюджета и отправят в санаторий, когда они смогут, по их желанию.

Семье погибшего гражданина РФ после обстрела Белгорода также выплатят 3 млн рублей, подчеркнул Гладков.

Глава региона уточнил, что все выплаты постараются сделать до конца следующей недели.

Губернатор поблагодарил все оперативные службы: МЧС, полицию, здравоохранение, которые максимально быстро прибыли на место и выполнили свою работу профессионально, четко и слаженно.

Ранее Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.

—