 

Диетолог: Колбаса повышает риск развития онкологических заболеваний

03.07.2022, 12:30, Разное
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Диетолог Елена Игнатикова предупредила об опасности частого употребления колбасы. Такой продукт, уверена специалист по питанию, повышает риски развития онкологических заболеваний.
Для многих россиян любимым видом завтрака является бутерброд с колбасой, популярно это мясное изделие и во время разнообразных застолий. Однако, по мнению медиков, чрезмерное увлечение данным продуктом может привести к серьезным расстройствам здоровья. Проблема состоит, как разъяснила Елена Игнатикова, в том, что колбаса производится путем переработки мяса. При этом в ней содержится большое количество соли и других добавок.

Все это нельзя назвать здоровой пищей, само же переработанное мясо диетолог называет настоящей катастрофой для сосудов и сердца. Именно оно, уверена медик, приводит к инсультам и инфарктам, опасных летальным исходом. Врач напоминает, что суточная норма потребления соли не должна превышать для взрослого человека дозу в пять граммов. Только двухсотграммовая порция колбасы покрывает эту потребность полностью. А, так как соль поступает в организм и через другие виды пищи, это приводит к переизбытку этого вещества.

Стоит учитывать и качество мяса, применяемого в приготовлении колбасы, оно нередко является не самым высоким. Кроме несвежего продукта в колбасу добавляют также куриную кожу и части с насыщенными жирами, которые повышают уровень низкоплотных липопротеинов. Именно «плохой холестерин» вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, закрывая бляшками просвет вен и артерий.

Чтобы избежать вредных последствий, следует ограничить прием подобных продуктов. В рацион ее стоит добавлять не чаще раза в неделю, заменяя другими продуктами. Диетолог Игнатенкова предлагает вместо колбасы добавить в меню буженину, обычное вареное мясо. Причем это не обязательно должна быть курятина, можно с таким же успехом употреблять и говядину или свинину. В бутерброды же лучше класть сыр, который такой же сытный и богат белками и нарезанную куриную грудку.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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