Диетолог: Колбаса повышает риск развития онкологических заболеваний

Диетолог Елена Игнатикова предупредила об опасности частого употребления колбасы. Такой продукт, уверена специалист по питанию, повышает риски развития онкологических заболеваний.

Для многих россиян любимым видом завтрака является бутерброд с колбасой, популярно это мясное изделие и во время разнообразных застолий. Однако, по мнению медиков, чрезмерное увлечение данным продуктом может привести к серьезным расстройствам здоровья. Проблема состоит, как разъяснила Елена Игнатикова, в том, что колбаса производится путем переработки мяса. При этом в ней содержится большое количество соли и других добавок.

Все это нельзя назвать здоровой пищей, само же переработанное мясо диетолог называет настоящей катастрофой для сосудов и сердца. Именно оно, уверена медик, приводит к инсультам и инфарктам, опасных летальным исходом. Врач напоминает, что суточная норма потребления соли не должна превышать для взрослого человека дозу в пять граммов. Только двухсотграммовая порция колбасы покрывает эту потребность полностью. А, так как соль поступает в организм и через другие виды пищи, это приводит к переизбытку этого вещества.

Стоит учитывать и качество мяса, применяемого в приготовлении колбасы, оно нередко является не самым высоким. Кроме несвежего продукта в колбасу добавляют также куриную кожу и части с насыщенными жирами, которые повышают уровень низкоплотных липопротеинов. Именно «плохой холестерин» вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой, закрывая бляшками просвет вен и артерий.

Чтобы избежать вредных последствий, следует ограничить прием подобных продуктов. В рацион ее стоит добавлять не чаще раза в неделю, заменяя другими продуктами. Диетолог Игнатенкова предлагает вместо колбасы добавить в меню буженину, обычное вареное мясо. Причем это не обязательно должна быть курятина, можно с таким же успехом употреблять и говядину или свинину. В бутерброды же лучше класть сыр, который такой же сытный и богат белками и нарезанную куриную грудку.

Источник: radiosputnik.ria.ru