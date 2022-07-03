 

Панин не считает возможным доверять россиянам проведение кинофестиваля в Испании

03.07.2022, 12:30, Разное
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Алексей Панин раскритиковал вероятность проведения в Испании кинофестиваля «Соль». Эпатажный артист, проживающий за границей, не считает, что россиянам можно доверить подобное мероприятие.
После осложнения геополитической ситуации в мире и введения санкций против Российской Федерации некоторые отечественные селебрити предпочли переехать за рубеж. В солнечной Испании уже давно обосновался популярный некогда артист Алексей Панин. Кроме различных скандальных ситуаций, в которые он то и дело попадает, селебрити часто нелестно высказывается о своей родине.

В испанском городке Торревьеха сейчас вовсю идут подготовительные работы к проведению кинематографического фестиваля с названием «Соль». Организовывают его деятели культуры из Российской Федерации, чтобы расширить творческие связи с зарубежными коллегами и общественностью. Однако, по сведениям Алексея Панина, местные жители уже вышли на мирный протест против фестиваля, организуемого РФ.

Некогда бахвалящийся своей славой в РФ артист назвал планы российских артистов, режиссеров и кинопродюсеров стремлением «съесть рыбку», намекая на знаменитую пословицу о двойственных желаниях. Панин предлагает российским коллегам играть по единым правилам, не пытаясь усидеть сразу на двух стульях. Как известно, многие деятели культурной сферы в РФ отказываются от сотрудничества с Западом, в то же время и ряд иностранных звезд открыто отказываются от работы с россиянами.

Источник: www.pravda.ru



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