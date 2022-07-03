Ученые определили, когда женщины становятся более щедрыми

Недавно эксперты из Германии в научном журнале Psychoneuroendocrinology опубликовали результаты своей работы. Они выяснили, что женщины становятся более щедрыми во второй фазе менструального цикла.

Эксперименты проводились сотрудниками Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. Среди добровольцев было 129 женщин от 18 до 36 лет с регулярными менструациями. Их просили выполнять простые задания и давали за это вознаграждение. Участницы могли забрать приз себе или поделиться им с другими людьми.

В результате выяснилось, что во второй фазе менструального цикла у женщин повышался уровень гормона прогестерона и снижался уровень эстрадиола, а это делало добровольцев более щедрыми и они чаще делились с близкими людьми.