 

Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье в Дагестане

03.07.2022, 12:18, Новости дня
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В результате падения автомобиля с туристами в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана пострадали шесть человек. Один из них получил серьезные травмы, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«В Докузпаринском районе вблизи села Куруш автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье. В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьезные травмы, в том числе накопление крови и воздуха в плевральной полости (гемопневмоторакс), значительную кровопотерю», – приводит сообщение РИА «Новости».

По информации ведомства, медики Докузпаринской ЦРБ сработали оперативно, сейчас жизни его ничто не угрожает, пациент получает терапию в реанимационном отделении Ахтынской ЦРБ.

Остальные пять туристов получили ушибы и переломы, им оказана помощь в Докузпаринской ЦРБ. Трое из них были транспортированы в Дербентскую ЦГБ для дальнейшего лечения. Двое с более легкими травмами наблюдаются в Докузпаринской ЦРБ.

При необходимости пострадавшие туристы будут переведены из Дербентской ЦГБ в стационары Махачкалы.

Ранее в Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина слетел автобус с пассажирами, среди которых находились дети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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