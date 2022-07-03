 

Ударом ВКС в Николаеве уничтожено до 120 иностранных наемников

03.07.2022, 12:18, Новости дня
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Воздушно-космические силы РФ ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударом ВКС РФ по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России. 

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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