Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и десять беспилотников
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, а также десять украинских беспилотников, сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По его словам, также были сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Кроме того, Конашенков сообщил о перехвате восьми реактивных снарядов, в том числе четырех снарядов системы залпового огня «Химарс» в ЛНР, Харьковской области и в районе Донецка.
Также воздушно-космические силы РФ ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском «котле». Кроме того, Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет