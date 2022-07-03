 

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и десять беспилотников

03.07.2022, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-25 в Харьковской и Николаевской областях, а также десять украинских беспилотников, сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России. 

По его словам, также были сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, Конашенков сообщил о перехвате восьми реактивных снарядов, в том числе четырех снарядов системы залпового огня «Химарс» в ЛНР, Харьковской области и в районе Донецка.

Также воздушно-космические силы РФ ударом по базе иностранных наемников в пригороде Николаева уничтожили до 120 бойцов. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью заблокировали украинскую группировку войск в Лисичанском «котле». Кроме того, Минобороны рассказало подробности удара ВСУ ракетами «Точка-У» по Белгороду. 

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены. Житель пострадавшего от обстрела со стороны Украины дома в Белгороде рассказал, что семья погибших приехала из Харькова и поселилась по соседству.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.21 / При пожаре в Татарстане погибли двое детей

25.05.22 / Бивалютная зона введена в освобожденной части Запорожской области

20.11.21 / Спикер польского Сената сообщил, что ему пришла посылка со взрывчаткой

19.07.20 / У мира нет будущего, в котором все дороги ведут в Москву

28.06.21 / В Европарламенте признались в отсутствии элементарных знаний о Грузии

28.03.21 / “Опасаемся худшего”. Российские врачи в открытом письме призвали оказать медпомощь Навальному

13.08.20 / Рубль вырос к доллару

01.04.21 / Бадоев с закрытыми глазами показал в сети “блаженство и безмятежность”

06.12.21 / “Ядерный вариант”. Новые санкции США предусматривают отключение России от системы SWIFT – СМИ

21.07.20 / В Раде разблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика