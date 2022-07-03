 

Мнение: О народовластии

03.07.2022, 11:55, Разное
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Напомню простую истину, о которой наше темное и забитое население не имеет никакого понятия: народ никогда не управляет государством, хотя бы потому, что просто не может. Это невозможно просто технически. Народ – в лучшем случае – выступает в качестве арбитра между разными властными группировками, которые борются между собой за власть в государстве. Из двух, трех или более народ выбирает, кого поддержит; как правило, этого оказывается достаточно, чтобы наиболее «понравившаяся народу» группировка получила власть. «Гирька» у народа не очень большая, но обычно ее хватает, чтобы перетянуть чашу весов.

Однако если властная группировка в стране остается одна (как это было, к примеру, в Советском Союзе или есть сейчас), то «услуги» народа в качестве арбитра оказываются не нужны. И тогда (как это было в Советском Союзе и есть сейчас) народ просто не спрашивают. Ни о чем. Создается лишь некая иллюзия «народовластия» (типа советского «голосования за одного из одного»), причем с каждым разом все более грубая и халтурная.

Поэтому реальная борьба за демократию – это не требования каких-то законов или бумажек, это попытка сделать так, чтобы в стране была собственность и люди, у которых эту собственность нельзя просто так отобрать. Фактически – за то, чтобы в стране было несколько вооруженных группировок, которые способны за себя постоять ПРОТИВ государства.

Если государственная мощь всесокрушающа – никакой демократии быть не может по определению: первая же группировка, которая дорвется до рычагов госуправления, попросту уничтожит все остальные, после чего попытается, как часто бывало в русской истории, править вечно.

Источник: Размышления вольного социолога



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