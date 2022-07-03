 

Мнение: Обстрел Белгорода

03.07.2022, 11:50, Разное
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Ночью ВСУ обстреляли из РСЗО Белгород, Курск и Мелитополь. Видео на канале есть https://t.me/boris_rozhin
В Белгороде и Курске большуя часть ракет сбили средства ПВО, но не все – в Белгороде в результате прилетов есть раненые и погибшие (информация на 4-30 пока не подтверждена). Несколько домов пострадало, один разрушен. В некоторых многоэтажках выбило стекла. В Курске о прилетах не сообщалось, там вроде все сбили.
В Мелитополе на окраинах несколько взрывов. Скорее всего для обстрелов использовалась РСЗО "Ураган".
Таким образом Украина отметила свое полное поражение в битве за ЛНР, предприняв традиционные террористические обстрелы.
Из Белгорода в ответ отработали по Харькову – выпущено 5 "Искандеров", 2 из которых вошли в одну цель, Шутки за 300 про центры принятия решений прилагаются.

Источник: Colonel Cassad



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