Мнение: Обстрел Белгорода

Ночью ВСУ обстреляли из РСЗО Белгород, Курск и Мелитополь. Видео на канале есть https://t.me/boris_rozhin

В Белгороде и Курске большуя часть ракет сбили средства ПВО, но не все – в Белгороде в результате прилетов есть раненые и погибшие (информация на 4-30 пока не подтверждена). Несколько домов пострадало, один разрушен. В некоторых многоэтажках выбило стекла. В Курске о прилетах не сообщалось, там вроде все сбили.

В Мелитополе на окраинах несколько взрывов. Скорее всего для обстрелов использовалась РСЗО "Ураган".

Таким образом Украина отметила свое полное поражение в битве за ЛНР, предприняв традиционные террористические обстрелы.

Из Белгорода в ответ отработали по Харькову – выпущено 5 "Искандеров", 2 из которых вошли в одну цель, Шутки за 300 про центры принятия решений прилагаются.

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