Послал их! – Личное мнение
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Исполнитель в перьях Бедросович сделал сенсационное заявление — он послал Дольче с Габбаной:
«Я у них оставил три квартиры в Москве. Столько образов было куплено. Но сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!»
Фото: Соцсети
Сколько образов было куплено? Курта замшевая — три. Три куртки! Всё, шо нажил непосильным трудом!
К сожалению, за кадром остался вопрос, заметили ли в этой Габбане, что их послали.
Расплакались, наверное. Пишут, вон, что только один балахон Бедросовичу продали за 280 тысяч евро.
Что тут можно сказать? Молодец, Бедросович! Хватит кутаться в перья, ты уже по возрасту — почти дед.
Смех-смехом, но послание Бедросовича — тоже позиция. Желающим принять участие в распродаже Икеа он подал пример.
В современном мире, где производство избыточно, а бренды бьются за покупателя, каждый человек вправе рассчитывать, что это продавец должен стараться продать, а не наоборот.
А не хочешь продавать, невелика потеря. И Филипп без балахона переживёт, и вы — без полочек из Икеа.
Неправа разве?
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Источник: Лена Миро
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