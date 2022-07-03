 

Послал их! – Личное мнение

03.07.2022, 11:42, Разное
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Исполнитель в перьях Бедросович сделал сенсационное заявление — он послал Дольче с Габбаной:

«Я у них оставил три квартиры в Москве. Столько образов было куплено. Но сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!»


Фото: Соцсети

Сколько образов было куплено? Курта замшевая — три. Три куртки! Всё, шо нажил непосильным трудом!

К сожалению, за кадром остался вопрос, заметили ли в этой Габбане, что их послали.

Расплакались, наверное. Пишут, вон, что только один балахон Бедросовичу продали за 280 тысяч евро.

Что тут можно сказать? Молодец, Бедросович! Хватит кутаться в перья, ты уже по возрасту — почти дед.

Смех-смехом, но послание Бедросовича — тоже позиция. Желающим принять участие в распродаже Икеа он подал пример.

В современном мире, где производство избыточно, а бренды бьются за покупателя, каждый человек вправе рассчитывать, что это продавец должен стараться продать, а не наоборот.

А не хочешь продавать, невелика потеря. И Филипп без балахона переживёт, и вы — без полочек из Икеа.

Неправа разве?

Источник: Лена Миро



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