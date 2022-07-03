 

Мнение: Каракалпакская область

03.07.2022, 11:33, Разное
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В центральном городе Каракалпакской автономной области Нукусе вторую ночь проходили массовые протесты. Они вошли в самоподдерживающийся режим, и теперь огромные массы людей почти не управляются никакими разумными доводами, включается эффект толпы.

Продолжаются разгоны, применяется в том числе и боевое оружие на поражение. На кадрах из Нукуса видны залитые кровью улицы, однако число жертв неизвестно. Пока ситуация развивается в сторону ухудшения обстановки.

Источник: Эль Мюрид



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