Мнение: Каракалпакская область

В центральном городе Каракалпакской автономной области Нукусе вторую ночь проходили массовые протесты. Они вошли в самоподдерживающийся режим, и теперь огромные массы людей почти не управляются никакими разумными доводами, включается эффект толпы.

Продолжаются разгоны, применяется в том числе и боевое оружие на поражение. На кадрах из Нукуса видны залитые кровью улицы, однако число жертв неизвестно. Пока ситуация развивается в сторону ухудшения обстановки.

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