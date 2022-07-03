 

Первый в истории КНДР робот-телеведущий побил прежний рекорд по восхвалению Ким Чен Ына

03.07.2022, 11:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый в истории северокорейского телевидения робот-телеведущий Ким Нам Хванг побил рекорд по восхвалению руководителя государства Ким Чен Ына, установленный экс-ведущим новостей Юнг Хон Чоем и державшийся более 5 лет.

По подсчётам экспертов, на протяжении получасовой программы робот похвалил корейского главнокомандующего 228 раз. Как рассказали в пресс-службе телеканала «Пхеньян-1», робот был поставлен им НИИ им. Ким Ир Сена. В основу работы механизма заложены алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на изучение материалов северокорейских СМИ, их анализа и последующей их подачей в эфире. Фактически мозг телеведущему заменяет определённая последовательность действий, преобразованная в звуки, издаваемые им в эфире.

Экспертная комиссия министерства контроля за соблюдением свободы слова в СМИ признала дебютный эфир Ким Нам Хванга неудачным, но приняла решение не отправлять его на трудовые работы, а лишь временно отстранить от участия в телепередачах с возможностью восстановления в роли ведущего.

«Глупо предъявлять претензии к роботу. Он всего лишь читает нашу прессу. Сами издания и должны откорректировать свои материалы таким образом, чтобы робот не произносил чрезмерно хвалебные речи в адрес нашего председателя Госсовета», – прокомментировал резолюцию ведомства министр Пак Чун Ву.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11.21 / Загадочный сливовый или горячий кофейный: темная помада для разных оттенков кожи (как подобрать)

25.04.22 / Welt – в Германии выросло число рабочих мест с низкой занятостью — а с ним и риск нищеты в старости

07.09.21 / Хвалите детские усилия и не берите задачу на себя: способы воспитать настойчивость у своих детей

20.08.20 / Скандалы: «Глубокая заморозка»

23.01.22 / Крайний максимализм или мотивы 90-х: лучшие тренды нейл-арта 2022 года

14.12.21 / Мнение: Психологика событий. №16. Чем опасны куар-коды

28.07.21 / РПЦ требует дисквалифицировать Виталину Бацарашкину за использование магического амулета на Олимпиаде

03.04.22 / Мнение: 100 лет назад началась эпоха Сталина

26.01.22 / Мнение: Как Минобрнауки мучает наших педагогов

19.10.21 / Россия принудительно возобновит членство соседних стран в ОВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика