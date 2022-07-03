Первый в истории КНДР робот-телеведущий побил прежний рекорд по восхвалению Ким Чен Ына

Первый в истории северокорейского телевидения робот-телеведущий Ким Нам Хванг побил рекорд по восхвалению руководителя государства Ким Чен Ына, установленный экс-ведущим новостей Юнг Хон Чоем и державшийся более 5 лет.

По подсчётам экспертов, на протяжении получасовой программы робот похвалил корейского главнокомандующего 228 раз. Как рассказали в пресс-службе телеканала «Пхеньян-1», робот был поставлен им НИИ им. Ким Ир Сена. В основу работы механизма заложены алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на изучение материалов северокорейских СМИ, их анализа и последующей их подачей в эфире. Фактически мозг телеведущему заменяет определённая последовательность действий, преобразованная в звуки, издаваемые им в эфире.

Экспертная комиссия министерства контроля за соблюдением свободы слова в СМИ признала дебютный эфир Ким Нам Хванга неудачным, но приняла решение не отправлять его на трудовые работы, а лишь временно отстранить от участия в телепередачах с возможностью восстановления в роли ведущего.

«Глупо предъявлять претензии к роботу. Он всего лишь читает нашу прессу. Сами издания и должны откорректировать свои материалы таким образом, чтобы робот не произносил чрезмерно хвалебные речи в адрес нашего председателя Госсовета», – прокомментировал резолюцию ведомства министр Пак Чун Ву.

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