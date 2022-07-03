Мнение: Почему на Западе генную инженерию могут запретить

Если 100 лет назад со страшной скоростью развивались самолёты с автомобилями, а 50 лет назад взрыв технологий сделал компьютеры невероятно мощными, то сейчас, кажется, мы вступаем в эпоху бурного роста генной инженерии.

Свежая новость — учёные улучшили генетические ножницы CRISPR, снизив количество ошибок с 40% до 2%. Теперь делать из людей мутантов гораздо безопаснее (ссылка).

На практике CRISPR работает так. Вот у нас пациент с тяжёлым генетическим заболеванием, у него повреждён некий ген. Мы готовим жидкий патч, делаем пациенту укол, и ножницы CRISPR исправляют баг, заменяют сломанный ген на правильный. Пациент почти сразу выздоравливает — теперь ему не надо пить лекарства и, вообще, болезни больше нет, она ушла без следа.

Это я сейчас не мечтаю о будущем, это я рассказываю про реальную работу современных врачей. В массы технология пока что не пошла, так как она ещё сырая и дорогая, однако в 2019 году уже пошли испытания на людях. Цитирую из статьи про лечение болезней крови (ссылка):

В отчете CRISRP Therapeutics сообщается, что пациентка с бета-талассемией до начала лечения проходила в среднем 16,5 процедур переливания крови в год — ровно столько ей требовалось, чтобы поддерживать нормальный уровень гемоглобина в крови. После лечения CTX001 в течение 9 месяцев ей не потребовалась донорская кровь, а 99,8 процентов клеток в ее крови производили фетальный гемоглобин.

Вторая пациентка — с серповидноклеточной анемией — до терапии страдала от вазоокклюзии: дефектные эритроциты закупоривали ее сосуды в среднем 7 раз за год. За четыре месяца после начала лечения ни одного подобного кризиса не зафиксировали. 46,6 процентов гемоглобина в ее крови относилось к фетальной форме — в то время как считается, что 25-30 процентов достаточно, чтобы справиться с болезнью.

В общем, скоро мы сможем включать и выключать гены по своему желанию. Огромный прогресс для медицины, спорта, косметологии и военного дела. Проблема только в том, что на Западе технология CRISPR может войти в жёсткое столкновение с идеологией ЛГБТ-БЛМ, после чего генетическое редактирование там попытаются демонизировать и запретить.

В самом деле, культ ЛГБТ основан на том, что содомия — это не болезнь и не дурная привычка, а генетическая особенность, которую невозможно исправить при помощи психотерапии или таблеток. Проповедники западных ценностей убеждены, что у некоторых людей есть ген гомосексуализма, и потому общество должно полностью их принимать, а в идеале даже менять им пол хирургическим путём.

Однако если при помощи CRISPR можно будет исправить вот этот самый ген гомосексуализма, получится, что проблему можно решить гораздо легче.

Представьте, что некая африканская страна импортирует автомобили. Часть автомобилей приходит со сломанной коробкой передач — у них четыре скорости для езды назад и только одна скорость для движения вперёд. Можно, конечно, покрывать сломанные автомобили радужной расцветкой, разрешать им ездить задом, давать приоритет на трассах общего пользования. Но если в каком-нибудь автосервисе научатся чинить коробки передач, делая их нормальными, все эти меры станут совершенно излишними: сломан автомобиль? Иди и почини.

Понятно, что для современного Запада такого рода логика абсолютно неприемлема, для них это страшная ересь. За предложение лечить гомосексуалистов (через психотерапию, например) любого западного врача или общественного деятеля отменят капитально, безоговорочно, невзирая ни на какие прошлые заслуги. Однако на Западе есть и консервативное большинство, которому очень не нравится весь этот вырожденческий карнавал. Если генетическое редактирование станет обыденностью, этому большинству будет очень сложно объяснить, почему общество должно относиться к причудливым привычкам людей с дефектным геном с каким-то особенным почтением.