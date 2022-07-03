В петербургской больнице экстренно прооперировали сына Стаса Пьехи

Сына популярного певца Стаса Пьехи пришлось экстренно прооперировать в одной из петербургских больниц. Об этом стало известно из публикации бывшей супруги артиста Натальи Горчаковой.

Стас Геркулис, более известный, как Стас Пьеха, некоторое время состоял в браке с моделью и диджеем Натальей Горчаковой. В марте 2014 года у пары родился сын Петр, однако это не помогло сохранить отношения, и в итоге семья распалась. Тем не менее, оба родителя заботятся о мальчике и принимают участие в его воспитании. Именно из профиля мамы стало известно о недавней операции ребенка. Связано ли срочное лечение малыша с прежними событиями, неизвестно.

Как пояснила на своей странице в одной из соцсетей Горчакова, сына Стаса Пьехи Петю пришлось срочно госпитализировать. Женщина даже обнародовала снимок медицинского учреждения, в котом врачами было произведено оперативное вмешательство. Учитывая общественный резонанс, который вызвал данный пост, Наталье Горчаковой посыпался шквал вопросов о случившемся. Напомним, не так давно мальчик уже попадал в больницу после нападения соседки Стаса Пьехи. По данным СМИ и блогеров, тогда взрослая жительница нанесла ребенку побои, приведшие к сотрясению мозга.

Модель ответила на звонки журналистов, заверив, что сейчас с сыном все хорошо, его состояние здоровья стабилизировалось и не вызывает опасений. Однако подробностями делиться с репортерами она отказалась, призвав их просто следить за публикациями в соцсетях. Стоит отметить, что сам Стас Пьеха не отвечает на звонки, а представитель команды популярного исполнителя отказывается давать какие-либо комментарии.

Источник: www.spb.kp.ru