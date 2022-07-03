Концерт «Руки вверх» собрал в Лужниках 72 тысячи зрителей

2 июля в Лужниках состоялся юбилейный концерт группы «Руки вверх». Шоу собрало 72 тысячи зрителей, что, по оценкам музэкспертов, может стать новым челленджем у российских артистов.

В этом году популярная в конце 90-х – начале 2000-х группа «Руки вверх» отмечает свой юбилей. Ровно 25 лет назад Сергей Жуков и Алексей Потехин начали покорять вершины музыкального Олимпа РФ и ближнего зарубежья. Несмотря на то, что популярный дуэт распался еще в 2006 году, Жуков смог спустя два года собрать новый коллектив, однако уже без бывшего коллеги. И даже сейчас хиты «Алешка», «Крошка моя» и многие другие регулярно звучат на разнообразных медиа-платформах. Вчера в столичных Лужниках состоялся праздничный концерт, приуроченный к 25-летию легендарного коллектива. Выступление «Руки вверх» в спорткомплексе длилось три часа и собрало огромное количество поклонников шлягеров, написанных Сергеем Жуковым. По оценкам экспертов, количество меломанов, пришедших воочию увидеть своего кумира, составляло порядка 72 тысяч человек.

Как прокомментировал концерт музыкальный критик Олег Кармунин, такое количество фанатов на одном концерте станет серьезным вызовом для остальных отечественных супер-звезд. Он даже назвал проведенное мероприятие потенциальным «челленджем наших музыкантов». Ведь такие масштабы были под силу ранее только зарубежным гастролером с мировой известностью. Люди приезжали на концерт группы «Руки вверх!» из других городов и даже регионов. Продолжат ли эту тенденцию российские артисты, пока не известно. При этом эксперт отметил, что в ранние годы существования группы ее фанаты не считали коллектив чем-то серьезным и долговечным, однако история показала, что их музыка пережила десятилетия и остается актуальной и сейчас.

Сам Сергей Жуков также высказался по поводу проведенного юбилейного концерта. Он поблагодарил всех поклонников своего творчества. При этом он все же отметил, что не только он смог добиться подобного успеха, поскольку Баста на июньском шоу собрал только на 2 тысячи меньше поклонников, 70 тысяч. Теперь Жуков с нетерпением ждет концерта Григория Лепса, запланированного на 15 июля, чтобы узнать, сколько же меломанов придет на выступление российского шансонье.

Источник: tass.ru