 

В Microsoft найден подключающий Android-смартфоны к платным подпискам вирус

03.07.2022, 11:10, Разное
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Эксперты обнаружили в ПО, предоставляемом корпорацией Microsoft, очередную проблему. Как оказалось, в нем выявлен вирус, атакующий смартфоны, работающие на Android, подключая их к платным сервисам.
Неполадки с программным обеспечением от зарубежных корпораций обнаруживаются регулярно. Новая проблема, о которой сообщают эксперты, может привести к потере материальных средств владельцами «умных телефонов». Опасность при этом исходит от ПО корпорации Microsoft, в котором находится некий вирус, ранее еще ни разу не проявляющий себя.

В первую очередь, вредоносный компонент, проникая в устройства, функционирующие на системе Android, отключает модуль Wi-Fi. Из-за этого аппарат автоматически переходит на использование мобильного интернета, что может стоить достаточно дорого для владельца телефона. Кроме того, уже фиксируются случаи оформления платных подписок на разнообразные сервисы.

Происходит это таким образом, вирус получает доступ к Wireless Application Protocol (WAP) вместо Wi-Fi. Это позволяет совершать звонки или отправку SMS на определенные номера, после чего уже происходит подключение услуг за деньги. Вредоносные компоненты ПО также без ведома владельца добавляют пользовательские счета для оформления подписок. Подобная операция производится посредством всего одной операции, вирус перехватывает одноразовые OTP-коды для подтверждения включения сервисов в то время, как жертва об этом даже не догадывается.

Источник: www.anti-malware.ru



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