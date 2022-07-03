Мнение: Краткая история украинского сепаратизма

105 лет назад, 3 июля 1917 года «депутаты» Центральной Рады Украины в торжественной обстановке прослушали текст «Второго Универсала». Это была попытка сложной политической игры, в которой сторонники украинского сепаратизма пытались обмануть Временное Правительство. В Киеве одновременно говорили об автономии и даже будущей независимости — и признавали центральную власть в Петрограде. Такая игра не могла продолжаться долго, и она вскоре закончилась. Большевистский переворот привёл к возможности открыто объявить об отделении и взять курс на строительство националистического украинского государства.

Украинский сепаратизм и национализм стали реальной политической силой сразу после Февральской революции 1917 года. Ослабление центральной власти по всей РФ очень быстро привело к тому, что радикальные политики, до этого не афишировавшие свои взгляды, получили возможность вести открытую пропаганду и влиять на умы людей. Но истоки сепаратизма в Украине мы увидим значительно раньше, ещё в XIX веке, когда население этой части Российской империи стало объектом хитроумных махинаций поляков и австрийцев.

Поляки и австрийцы создают «проект Украина»

После раздела Польши, в котором Российская империя вернула себе земли Белой и Малой Руси, которые столетия назад были частью Древней Руси, поляки задумались. Получив болезненный удар по национальному самолюбию, они решили отомстить русскому государству. Польская элита придумала создать «украинскую нацию», чтобы чужими руками нанести удар по русской государственности.

Польский историк-иезуит Валериан Калинка так описал программу действий. «Пускай [Малороссия] останется собой…, но будет католической — тогда она и Россией никогда не будет и вернется к единению с Польшей. Тогда возвратится Россия в свои природные границы — и при Днепре, Доне и Чёрном море будет что-то иное… А если бы — пусть самое горшее — это и не сбылось, то лучше [будет Малороссия] самостоятельная, нежели … российская».

Если Украина не может быть польской, то пусть она не будет и русской, таковы были планы поляков.

За первую половину XIX века польской пропагандой было воспитано несколько поколений местных интеллигентов, убеждённых в том, что они не малороссы, а самые настоящие «украинцы». Так имя польской окраины, пограничья – превратилось в название сконструированного поляками народа.

Во второй половине XIX века польскую эстафету подхватила Австрия. Австрийская империя включала в свой состав множество славянских народов: чехов, русинов, словаков, словенцев, хорватов. Все они, находясь под управлением немцев и венгров, ощущали свою неполноценность. Поэтому в XVIII и XIX веках среди австрийских славян всё больше и больше росли симпатии к России. Австрийцы опасались, что это рано или поздно возьмёт верх над верностью монархии Габсбургов.

Австрийские власти начали широко применять старинный принцип «разделяй и властвуй», придуманный ещё древними римлянами. Смысл новой политики заключался в расколе славянских народов, часть которых ориентировалась бы уже не на Россию, а на Австрию. И тут польский проект «украинской нации» пришёлся как нельзя кстати. Австрийцы взяли молодое украинское национальное движение под свою опеку. Точно такую же политику они начали проводить на Балканах, где против сербов была выращена нация «босняков». Первоначально это были простые сербские и хорватские крестьяне, под давлением турок принявшие ислам и идентифицировавшие себя как мусульман. Но, стараниями Вены, боснийский диалект был объявлен отдельным языком (поразительное сходство с тем, что делалось на Украине) и началось усиленное воспитание национальных боснийских кадров.

«Украинцев» стали делать из русинов Галиции. Народа, ещё в XIX веке отличавшегося редкостной преданностью русскому единству и православной вере. Но десятилетия массированной пропаганды, украинизации образования и пропускания почти всех молодых мужчин через украинские полки Австрийской армии, дали отличный результат. К началу ХХ века значительная часть галицийцев превратилась в убеждённых украинских националистов (как это второй раз сработало на Украине, мы на собственном опыте убедились за 30 лет, прошедших после распада СССР). Русинов, не предавших свой народ, австрийцы физически уничтожали уже в ходе Первой Мировой войны в концентрационных лагерях Таллергоф и Терезин.

Украинский национализм под покровительством Вены

В Галиции легально действовали милитаристские объединения украинских националистов. Спортивные клубы «Сокiл» (Сокол) и «Пласт» – украинское скаутское движение. В 1900 году был создан союз «Сiч» (Сечь). Эта организация делилась на «поветы», при каждом из которых был собственный боевой отряд. Боевики занимались постоянными тренировками в стрельбе, ориентировании на местности, выживании и т.д. В 1912 году «Сечь» окончательно военизировали, преобразовав в общество «Сечевые стрельцы».

Они получили от австрийских властей право ношения оружия, проводили военные учения и формировали боевые отряды (и вновь напрашиваются параллели с происходившим в Украине после 2014 года). Впоследствии именно «Сечевые стрельцы» стали основой для формирования украинской армии. Вена рассчитывала получить в лице украинцев непримиримых врагов России, готовых сражаться с русскими до последнего патрона.

Меж тем началась Первая мировая война. Россия сражалась в ней против союза Германии и Австро-Венгрии, а, следовательно, австрийцы не замедлили применить против русских своё секретное оружие – украинский сепаратизм.

1 августа 1914 года во Львове быстро созвали так называемую «Главную украинскую раду», собрание, которое не представляло никого, кроме националистических организаций, но немедленно признанное австрийцами в качестве полномочного представителя интересов «всего украинского народа». Рада выступила с заявлением, в котором говорилось: «…войны хочет Царь Российский, самодержавный властелин Империи, которая является историческим врагом Украины». Русское государство объявили врагом Украины.

В 1914 году из четырёх эмигрантов-националистов, бежавших из РФ при поддержке австрийского Генерального штаба, был создан «Союз визволення України» (Союз освобождения Украины). Ему было предоставлено щедрое финансирование, лучшие специалисты в журналистике и работе с массами. Союз выпускал собственные пропагандистские периодические издания, множество книг националистического характера, и, что самое важное, получил возможность вести пропаганду среди военнопленных выходцев из Малороссии. Тем, кто переходил на сторону «украинства», давали хорошую пищу и смягчали режим, верных РФ – жесточайше преследовали. Спустя всего несколько лет именно из обработанных пленных «украинцев» будут составлены боевые отряды Семена Петлюры.

Украина и революция

Однако вплоть до 1917 года шансы украинских националистов на успех были близки к нулевым. Союз России, Франции и Великобритании уверенно перемалывал военную силу Центральных держав. Победа Антанты была очевидна для любого наблюдателя, но тут в феврале 1917 года в РФ начались беспорядки, приведшие к революции. Началась эпоха безвластия. Временно правительство оказалось слишком слабо, чтобы контролировать события вдали от столицы. Этим немедленно воспользовались сепаратисты.

В Киеве появились такие националистические организации, как Союз украинских автономистов-федералистов, украинский военный клуб имени гетмана Полуботка и множество других; возобновили работу политические организации националистов – Товарищество украинских прогрессистов и Украинская социал-демократическая партия, где официальной идеологией – ещё до появления Гитлера – являлся «национал-социализм».

Все эти партии и союзы нуждались в объединении усилий, цель у них всех была одна – независимая Украина. Для этого 4 марта 1917 года была сформирована Центральная рада. Фактически это был координационный центр общественных организаций, но он сразу сообщил претензии на руководство всей Украиной. Подобно тому, как в РФ большевики и эсеры устанавливали двоевластие, созывая Советы рабочих и солдатских депутатов, в Украине альтернативным центром власти стала Рада.

Претензии Рады успешно подкреплялись созданием боевых отрядов, а затем украинизацией армии, когда националисты получили в своё распоряжение целых три корпуса русской армии, в которых был спешно заменён командный состав и началась активная промывка солдатских мозгов по опыту уже давно функционировавшего «Союза освобождения Украины».

Взят курс на независимость

Уже 6 апреля националисты собрали Всеукраинский национальный съезд. Глава Центральной рады Михаил Грушевский (что характерно, сделавший карьеру как раз в австрийской Галиции), составляя регламент выборов делегатов конгресса, специально добавил туда пункт, согласно которому в качестве делегата мог заявиться абсолютно любой «сознательный украинец», при этом никаких документов, подтверждающих полномочия, не требовалось.

На съезде Центральная рада была переизбрана уже в качестве полномочного органа власти. Делегаты решили отправить депутацию в Санкт-Петербург для переговоров об автономии. Но переговоры с Временным правительством не задались. Один из членов делегации Винниченко позднее обижено вспоминал, как Временное правительство «напустило на делегацию комиссию профессоров, которая набросилась на нас и начала щупать со всех сторон, стараясь сбить с позиций, втянуть в юридические дебри».

Вернувшись домой ни с чем, делегаты убедили депутатов Центральной Рады, что пришло время решительных действий. 23 июня Рада приняла Первый Универсал, который в тот же день был зачитан перед делегатами Второго Всеукраинского военного съезда. В документе заявлялось: «Твои, народ, выборные люди заявили свою волю так: Да будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не разрывая с государством русским, пусть украинский народ на своей земле имеет право сам распоряжаться своей жизнью. … Все законы, которые должны дать этот порядок здесь у нас, на Украине, имеют право издавать только наше Украинское Собрание. Те же законы, которые должны даваться по всему российскому государству, должны издаваться во Всероссийском Парламенте».

Это пока ещё не было провозглашением независимости, но в документе уже говорилось о том, что никакого общего закона не будет – свои законы будут у Украины, свои у России. Для утверждения власти Рады спустя шесть дней «депутаты» сформировали отдельное Украинское правительство.

Второй Универсал – откат назад

Временное правительство, пока ещё обладавшее силой и влиянием, отреагировало на сепаратистский выпад Центральной рады очень резко. В Киев на переговоры приехал Александр Керенский, который сумел убедить Раду – в обмен на официальное признание автономии приостановить сепаратистские устремления, согласиться с верховенством Временного правительства и пополнить Центральную Раду делегатами от других народов Украины, прежде всего, русского большинства. Этот компромисс нашёл воплощение во Втором Универсале Центральной рады, выпущенном 3 июля 1917 года.

Формулировки там были куда более гибкими и осторожными: «Мы, Центральная рада, всегда стояли за то, чтобы не отделять Украину от России, чтобы вместе со всеми народами её идти к развитию и благосостоянию всей РФ и к единству демократических сил». Объявлялось, что правительство Центральной рады является всего лишь носителем высшей краевой власти и подчиняется Временному правительству.

Исследователь украинского национализма А. Дикий так охарактеризовал историю со Вторым Универсалом: «Соглашение между Центральной радой и Временным правительством каждая сторона толковала по-своему, но все понимали, что оно было для Временного правительства вынужденным. В этом не могло быть никакого сомнения… А известный юрист проф. Нольде пишет о нем так: «на скорую руку, между двумя поездами, три русских министра и проф. Грушевский договорились в деле создания Украинского государства».

В июле 1917 года в Украине прошли действительно свободные и демократические выборы в органы местного самоуправления. И оказалось, что националисты потерпели на них сокрушительное поражение, набрав менее 10% голосов. Стало понятно, что Центральная рада представляет лишь саму себя и не имеет никакой реальной поддержки, кроме мощного аппарата пропаганды, созданного на австрийские деньги, толпы агитаторов и отрядов боевиков.

Октябрьский переворот и независимая Украина

Но было уже слишком поздно. Страна уже катилась в пропасть. Наконец, июльский кризис 1917 года разрешился образованием нового состава правительства, в которое вошли исключительно министры от социалистических партий. Такое правительство быстро потеряло все рычаги управления страной.

В октябре 1917 года большевики совершили военный переворот. Его результатом стало провозглашение независимости Украины 7 ноября 1917 года в Третьем Универсале Центральной рады. Националисты в энтузиазме так разошлись, что объявили претензии на все пограничные русские губернии: Воронежскую, Курскую, земли Донского казачьего войска и Кубань. Отныне разрешить конфликт могла только война.

В 1918 году на землях бывшей Российской империи вспыхнула Гражданская война. Она продолжалась до 1920 года и завершилась образованием подконтрольной большевикам Украинской социалистической советской республики, которая в 1922 году вошла в состав СССР.

То, что происходит сегодня – это продолжение процесса, начавшегося больше века назад. Вернее, будем надеяться, его завершение.