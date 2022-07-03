Поезд сошел с рельсов под Оренбургом

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03.07.2022, 10:57, Новости дня
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В Оренбургской области поезд сошел с рельсов и повредил часть железнодорожного полотна, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«3 июля около 1.40 (23.40 мск) вблизи станции Халилово Южно-Уральской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход локомотива без опрокидывания», – уточняется в Telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».

По информации ведомства, следователями сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что пострадавших нет, поезда ходят в штатном режиме.

«Орской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – подчеркивает СК России.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов утром в иранской провинции Южный Хорасан, погибли 13 человек и 50 пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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