В России за сутки госпитализировали 510 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализированы 510 человек, на 54% меньше по сравнению с 2 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 2 595 человек, на 25,6% меньше по сравнению с 2 июля. Всего за сутки было выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Подтверждено 47 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1112 человек, на 3,1% меньше по сравнению с 1 июля.

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