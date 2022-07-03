 

В России за сутки госпитализировали 510 человек с коронавирусом

03.07.2022, 10:57, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализированы 510 человек, на 54% меньше по сравнению с 2 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 2 595 человек, на 25,6% меньше по сравнению с 2 июля. Всего за сутки было выявлено 3 080 новых случаев COVID-19. Подтверждено 47 летальных исходов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1112 человек, на 3,1% меньше по сравнению с 1 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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