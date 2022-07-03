 

В Германии готовятся к возможному прекращению поставок российского газа

03.07.2022, 10:00, Разное
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Власти Германии опасаются полного прекращения поставок российского газа, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, в связи с этим власти рекомендуют гражданам экономить энергию, а промышленным предприятиям советуют закупить запасные генераторы.


AP

Глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер опасается полного прекращения поставок российского газа, пишет Der Spiegel. В этой связи он призвал население экономить энергию. По словам Мюллера, многое будет зависеть от того, не превратится ли предстоящая техническая проверка «Северного потока — 1» в «длительную политическую проверку».
 
Издание напоминает, что ежегодные технические работы на «Северном потоке — 1» начнутся 11 июля. Обычно они длятся десять дней: за это время газ по трубам не поступает. Германия беспокоится, что российская сторона не пустит газ и после завершения технических работ.
 
По словам Мюллера, в случае полной остановки поставок приоритет будет отдан обеспечению снабжения домохозяйств, больниц и домов престарелых. Кроме того, правительство ФРГ рекомендовали промышленным предприятиям закупить генераторы в качестве меры предосторожности. С их помощью можно будет не прерывать работу в случае перебоев с электричеством.
 
Некоторые немецкие компании, такие как Henkel, принимают свои меры в связи со сложившейся ситуацией, пишет Der Spiegel. В частности, они увеличивают число сотрудников на удалённой работе. Кроме того, Henkel активизирует использование угля и нефти на своём заводе в Дюссельдорфе.
 
Как пишет Der Spiegel, в случае перебоев с поставками газа власти Гамбурга намерены ограничить потребление горячей воды. Также рассматривается возможность понижения температуры в домах.



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