 

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

03.07.2022, 9:35, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян.

«Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом. Важно, что сегодня граждане РФ и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнерства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что вопросы, касающиеся Союзного государства РФ и Белоруссии, согласованы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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