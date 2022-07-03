Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян.

«Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом. Важно, что сегодня граждане РФ и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнерства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что вопросы, касающиеся Союзного государства РФ и Белоруссии, согласованы.

—