 

Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли ДНР

03.07.2022, 9:35, Новости дня
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Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 170 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Выпущено 170 единиц различных боеприпасов», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что за сутки была ранена одна мирная жительница, повреждены пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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