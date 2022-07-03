Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 170 боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Выпущено 170 единиц различных боеприпасов», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что за сутки была ранена одна мирная жительница, повреждены пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России.

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