 

НАТО разделилось на три лагеря из-за конфликта в Украине, утверждают в России

03.07.2022, 9:35, Новости дня
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Конфликт в Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря – «ястребы», «голуби» и «страусы», сообщила британская газета The Sunday Times.

К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по России, чтобы в дальнейшем она не могла представлять угрозу для соседствующих государств, передает РИА «Новости». 

Страны-«голуби», по мнению газеты, отстаивают мирное урегулирование конфликта. «Страусы» – это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.

Издание подчеркивает также, что по причине разногласий внутри Североатлантического альянса не была воплощена в жизнь мысль о размещении небольших контингентов войск альянса в городах западной части Украины.

Ранее в НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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